رابطة تجار 6 أكتوبر: ارتفاع الطماطم بسبب فاصل العروات وليس التصدير

كتب : حسن مرسي

11:35 م 23/05/2026

الطماطم

أكد المهندس محمد نافع، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق 6 أكتوبر، أن الطماطم بدأت في الانخفاض منذ 3 أيام، وسعر الجملة يتراوح بين 15 و25 جنيهاً.

وأوضح نافع خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، أن سعر الكيلو في منفذ البيع القطاعي داخل السوق يتراوح بين 25 و30 جنيهاً.

وأشار إلى أن سبب ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي هو "فاصل العروات" بين انتهاء محصول وبدء آخر، وليس بسبب التصدير.

ولفت إلى أن "التاجر اللي بيشتري من المزرعة بيشتري (المزرعة على بعضها)، ومفيش حد بيشتري بالكيلو، واحنا عملنا منفذ قطاعي عشان ننزل السعر".

وأكد أن الأسعار ستستمر في الانخفاض تدريجياً مع دخول العروة الجديدة بقوة، متوقعًا أن يصبح السعر "زي الفل" قبل العيد.

وشدد رئيس رابطة تجار 6 أكتوبر على أن السلع القابلة للتلف لا يمكن التحكم في سعرها، والتاجر يفضل تخفيض السعر على خسارة المحصول.

