"شبورة ورياح مثيرة للأتربة".. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأحد

كتب : أحمد العش

11:42 م 23/05/2026

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، موضحةً أنه يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد

توقعت "الهيئة" في بيان لها، أن يكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلًا على مختلف الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

كشفت "الأرصاد" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

حذّرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت أنه تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، خاصة على مناطق من أسوان وأبو سمبل.

هل هناك فرصًا لسقوط أمطار غدًا؟

أشارت "الهيئة" إلى أنه توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على أجزاء من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عنها بناءً على آخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس.

