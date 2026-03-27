موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على السعودية ودياً

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة المدافع الدولي محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي في ودية مصر ضد السعودية والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بجدة، استعداداً لكأس العالم.



وكان عبد المنعم غاب عن الظهور بقميص منتخب مصر لمدة 335 يوماً بسبب إصابته بتمزق الرباط الصليبي الأمامي في الركبة في 25 أبريل الماضي 2025 خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان.

أول ظهور لعبدالمنعم مع منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة



ونشر الحساب الرسمي للاتحاد صور لمشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يا زين الليلة.. بعودة عبدالمنعم"



وأشرك حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عبد المنعم في الدقيقة 85، إذ حل محل لاعب الوسط المحوري حمدي فتحي، ليعود اللاعب للمشاركة رسمياً في المباريات بعد فترة علاج وتأهيل طويلة.



نتيجة مباراة منتخب مصر والسعودية الودية اليوم



وفي سياق متصل، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره السعودي برباعية نظيفة، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.



وسجل أهداف الفراعنة كل من إسلام عيسى، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وعمر مرموش، لتؤكد مصر سيطرتها المبكرة على اللقاء.



موعد مباراة مصر المقبلة والقناة الناقلة



ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام إسبانيا ضمن فترة الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبث مباشرة عبر شبكة قنوات ON Sports.

