مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

هولندا

2 1
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

2 3
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

4 0
19:30

السعودية

جميع المباريات

إعلان

عودة بعد 335 يوماً.. الاتحاد المصري يحتفي بمشاركة عبد المنعم في ودية السعودية

كتب : نهي خورشيد

09:53 م 27/03/2026 تعديل في 10:23 م
  • عرض 3 صورة
    محمد عبدالمنعم 1
    محمد عبد المنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة المدافع الدولي محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي في ودية مصر ضد السعودية والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بجدة، استعداداً لكأس العالم.


وكان عبد المنعم غاب عن الظهور بقميص منتخب مصر لمدة 335 يوماً بسبب إصابته بتمزق الرباط الصليبي الأمامي في الركبة في 25 أبريل الماضي 2025 خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان.

أول ظهور لعبدالمنعم مع منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة


ونشر الحساب الرسمي للاتحاد صور لمشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يا زين الليلة.. بعودة عبدالمنعم"


وأشرك حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عبد المنعم في الدقيقة 85، إذ حل محل لاعب الوسط المحوري حمدي فتحي، ليعود اللاعب للمشاركة رسمياً في المباريات بعد فترة علاج وتأهيل طويلة.


نتيجة مباراة منتخب مصر والسعودية الودية اليوم


وفي سياق متصل، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره السعودي برباعية نظيفة، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.


وسجل أهداف الفراعنة كل من إسلام عيسى، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وعمر مرموش، لتؤكد مصر سيطرتها المبكرة على اللقاء.


موعد مباراة مصر المقبلة والقناة الناقلة


ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام إسبانيا ضمن فترة الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبث مباشرة عبر شبكة قنوات ON Sports.

محمد عبد المنعم منتخب مصر السعودية الاتحاد المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟
نصائح طبية

أخبار مصر

أخبار مصر

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

