مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

هولندا

2 1
21:45

النرويج

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

103 95
16:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

مصر

4 0
19:30

السعودية

جميع المباريات

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على السعودية ودياً

كتب : نهي خورشيد

09:31 م 27/03/2026 تعديل في 10:24 م
    مرموش 3
    زيزو 2
    زيزو 3
    زيزو
    ودية مصر والسعودية 5
    ودية مصر والسعودية 4
    ودية مصر والسعودية 6
    ودية مصر والسعودية 2
    ودية مصر والسعودية 1
    ودية مصر والسعودية
    إسلام عيسي
    ودية مصر والسعودية 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه حسام حسن، فوزاً كبيراً على نظيره السعودي برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.


أهداف مباراة منتخب مصر اليوم في ودية السعودية


وافتتح الفراعنة التسجيل عن طريق إسلام عيسى الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى الخالي، قبل أن يضيف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني من رأسية قوية على حدود منطقة الـ6 ياردات.


وقبل نهاية الشوط الأول، سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث بطريقة "لوب" رائعة فوق الحارس، فيما أتم عمر مرموش رباعية الفراعنة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس السعودية نواف العقيدي من التعامل معها، لتسكن الشباك يمين المرمى في الدقيقة 56.

موعد مباراة مصر المقبلة والقناة الناقلة


ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام إسبانيا ضمن فترة الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري، في إطار المباريات الودية استعداداً لكأس العالم المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت إسبانيا، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنقل مباشرة عبر شبكة قنوات ON Sports.

منتخب مصر موعد مباراة مصر المقبلة إسبانيا كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق
حكايات الناس

أخبار و تقارير

نصائح طبية

حوادث وقضايا

أخبار

المزيد

