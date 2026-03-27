عودة بعد 335 يوماً.. الاتحاد المصري يحتفي بمشاركة عبد المنعم في ودية السعودية



حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه حسام حسن، فوزاً كبيراً على نظيره السعودي برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.



أهداف مباراة منتخب مصر اليوم في ودية السعودية



وافتتح الفراعنة التسجيل عن طريق إسلام عيسى الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى الخالي، قبل أن يضيف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني من رأسية قوية على حدود منطقة الـ6 ياردات.



وقبل نهاية الشوط الأول، سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث بطريقة "لوب" رائعة فوق الحارس، فيما أتم عمر مرموش رباعية الفراعنة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس السعودية نواف العقيدي من التعامل معها، لتسكن الشباك يمين المرمى في الدقيقة 56.

موعد مباراة مصر المقبلة والقناة الناقلة



ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام إسبانيا ضمن فترة الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري، في إطار المباريات الودية استعداداً لكأس العالم المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت إسبانيا، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنقل مباشرة عبر شبكة قنوات ON Sports.

