أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة السعودية الودية، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.



تشكيل منتخب مصر الرسمي



وشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأة بمشاركة إسلام عيسى في خط الوسط، إذ جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى.

في خط الهجوم: عمر مرموش.



دكة بدلاء منتخب مصر أمام السعودية



فيما ضمت قائمة البدلاء: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، أحمد نبيل "كوكا"، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، هيثم حسن، ناصر منسي، مصطفى محمد.



موعد ودية مصر والسعودية



ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية المرتقبة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو المقبل.

