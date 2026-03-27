مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

دوري القسم الثاني-أ

ديروط

0 0
15:30

المنصورة

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 0
15:30

السكة الحديد

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

0 0
14:30

إس أي كا إف سـي الرياضي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مودرن سبورت

0 2
14:30

مسار

إعلان

شاهد بالفيديو.. منتخب السنغال يضيف النجمة الثانية على قميصه

كتب : هند عواد

02:25 م 27/03/2026 تعديل في 02:31 م

منتخب السنغال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أضاف منتخب السنغال النجمة الثانية الخاصة بكأس الأمم الأفريقية 2026 على قميصه، رغم قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسحب اللقب منه.

النجمة الثانية على قميص منتخب السنغال

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال على منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لإيليمان ندياي، لاعب أسود التيرانجا، وهو يرتدي المقيص الجديد الذي يحمل نجمتين.

وأشار مهاجم شيفيلد يونايتد بيده إلى النجمتين اللاتي على القميص، ثم احتفل بطريقته الخاصة.

ويخوض منتخب السنغال مباراتين وديتين، خلال معسكر مارس الحالي، الأولى ضد منتخب بيرو وتقام مساء غدا، والثانية ضد جامبيا وتقام يوم 31 من نفس الشهر.

سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سحب لقب أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال، الذي فاز في النهائي بهدف نظيف، وذلك بعد اعتبار المنتخب المغربي فائزا 3-0.

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، والتي أعلنت قبولها استئناف الأول على القرار.

اقرأ أيضًا:

ما حققه جنوني.. كلوب يتحدث عن محمد صلاح بعد قرار رحيله عن ليفربول

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال المغرب كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في أقل من شهر.. ارتفاع أسعار أكثر من 40 سيارة جديدة حتى 150 ألف جنيه بمصر
بديل محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السعودية
إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق خلال ساعات.. آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟