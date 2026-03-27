أضاف منتخب السنغال النجمة الثانية الخاصة بكأس الأمم الأفريقية 2026 على قميصه، رغم قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسحب اللقب منه.

النجمة الثانية على قميص منتخب السنغال

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال على منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لإيليمان ندياي، لاعب أسود التيرانجا، وهو يرتدي المقيص الجديد الذي يحمل نجمتين.

وأشار مهاجم شيفيلد يونايتد بيده إلى النجمتين اللاتي على القميص، ثم احتفل بطريقته الخاصة.

ويخوض منتخب السنغال مباراتين وديتين، خلال معسكر مارس الحالي، الأولى ضد منتخب بيرو وتقام مساء غدا، والثانية ضد جامبيا وتقام يوم 31 من نفس الشهر.

سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سحب لقب أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال، الذي فاز في النهائي بهدف نظيف، وذلك بعد اعتبار المنتخب المغربي فائزا 3-0.

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، والتي أعلنت قبولها استئناف الأول على القرار.

