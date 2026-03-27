حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم فوزاً ودياً هاماً على حساب نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب جيليت ستاديوم بمدينة بوسطن الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

أحداث ودية فرنسا والبرازيل

ونجح كيليان مبابي في ترجمة التفوق الفرنسي إلى هدف أول في الدقيقة 32 بعد انفراد صريح بالمرمى، وضع خلاله الكرة ببراعة من فوق الحارس إيدرسون.

وبهذا الهدف رفع نجم ريال مدريد رصيده الدولي إلى 56 هدفًا، ليقترب بفارق هدف واحد فقط من الرقم التاريخي المسجل باسم أوليفييه جيرو.

ومع بداية الشوط الثاني، تعرض المنتخب الفرنسي لضربة قوية بعد طرد مدافعه دايوت أوباميكانو في الدقيقة 55، إثر عرقلته لأحد لاعبي البرازيل في وضع انفراد.

ورغم النقص العددي، واصل الديوك تفوقهم، إذ تمكن هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد إنهاء مميز فوق الحارس.

واستغل المنتخب البرازيلي التفوق العددي، ليقلص الفارق في الدقيقة 78 عبر المدافع جليسون بريمر لاعب يوفنتوس، الذي سجل هدفاً أعاد الأمل للسامبا في الدقائق الأخيرة.

وكاد المنتخب البرازيلي أن يدرك التعادل، إلا أن الدفاع الفرنسي صمد حتى صافرة النهاية ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1.

لقطات ودية فرنسا والبرازيل

وشهدت المباراة بعض اللقطات على مستوى الإصابات، إذ تعرض رافينيا لاعب برشلونة لإصابة أجبرته على مغادرة اللقاء بين الشوطين.

كما تعرض عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان لإصابة مشابهة.

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة السعودية ودياً

تركيا تحجز مكانها في نهائي الملحق الأوروبي بعد الإطاحة برومانيا