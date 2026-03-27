مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

جميع المباريات

فرنسا تهزم البرازيل بثنائية مثيرة ودياً استعداداً لكأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

01:04 ص 27/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم فوزاً ودياً هاماً على حساب نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب جيليت ستاديوم بمدينة بوسطن الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ونجح كيليان مبابي في ترجمة التفوق الفرنسي إلى هدف أول في الدقيقة 32 بعد انفراد صريح بالمرمى، وضع خلاله الكرة ببراعة من فوق الحارس إيدرسون.

وبهذا الهدف رفع نجم ريال مدريد رصيده الدولي إلى 56 هدفًا، ليقترب بفارق هدف واحد فقط من الرقم التاريخي المسجل باسم أوليفييه جيرو.

ومع بداية الشوط الثاني، تعرض المنتخب الفرنسي لضربة قوية بعد طرد مدافعه دايوت أوباميكانو في الدقيقة 55، إثر عرقلته لأحد لاعبي البرازيل في وضع انفراد.

ورغم النقص العددي، واصل الديوك تفوقهم، إذ تمكن هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد إنهاء مميز فوق الحارس.

واستغل المنتخب البرازيلي التفوق العددي، ليقلص الفارق في الدقيقة 78 عبر المدافع جليسون بريمر لاعب يوفنتوس، الذي سجل هدفاً أعاد الأمل للسامبا في الدقائق الأخيرة.

وكاد المنتخب البرازيلي أن يدرك التعادل، إلا أن الدفاع الفرنسي صمد حتى صافرة النهاية ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة بعض اللقطات على مستوى الإصابات، إذ تعرض رافينيا لاعب برشلونة لإصابة أجبرته على مغادرة اللقاء بين الشوطين.

كما تعرض عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان لإصابة مشابهة.

أحدث الموضوعات

ما فاتك من أخبار حرب إيران.. مهلة أمريكية تُمدد ورقعة قصف تتسع (مُحَدّث)
تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أخبار

المزيد

إعلان

