كشف الإيطالي جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب إيرلندا الشمالية مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



موعد مباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية في تصفيات المونديال



وتقام المباراة على ملعب أتليتي أزوري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



تشكيل المنتخب الإيطالي



وجاء تشكيل إيطاليا الرسمي كالتالي:



في حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفاع: مانشيني – باستوني – كالافيوري

في خط الوسط: بوليتانو – باريلا – لوكاتيلي – تونالي – ديماركو

في خط الهجوم: مويس كين – ريتيجي



المواجهة المنتظرة



ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية المتأهل من نصف النهائي الآخر الذي يجمع بين البوسنة والهرسك وويلز في المباراة النهائية لتحديد المتأهل إلى كأس العالم 2026.

