مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
15:30

السكة الحديد

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

تشكيل إيطاليا لمواجهة إيرلندا الشمالية في نصف نهائي تصفيات كأس العالم

كتب : نهي خورشيد

09:39 م 26/03/2026

منتخب إيطاليا

كشف الإيطالي جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب إيرلندا الشمالية مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.


موعد مباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية في تصفيات المونديال


وتقام المباراة على ملعب أتليتي أزوري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.


تشكيل المنتخب الإيطالي


وجاء تشكيل إيطاليا الرسمي كالتالي:


في حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفاع: مانشيني – باستوني – كالافيوري

في خط الوسط: بوليتانو – باريلا – لوكاتيلي – تونالي – ديماركو

في خط الهجوم: مويس كين – ريتيجي


المواجهة المنتظرة


ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية المتأهل من نصف النهائي الآخر الذي يجمع بين البوسنة والهرسك وويلز في المباراة النهائية لتحديد المتأهل إلى كأس العالم 2026.

تشكيل إيطاليا جاتوزو كأس العالم 2026

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
النقل تكشف 3 أسباب لزيادة تذاكر المترو والقطارات
الداخلية تكشف كواليس فيديو "أطفال الرمل" الذي أثار الجدل
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
