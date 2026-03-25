كشف كاميرون توشاك نجل أسطورة كرة القدم الويلزية وليفربول ومدرب ريال مدريد السابق جون توشاك عن معاناة والده مع مرض الخرف.

أسطورة ليفربول السابق يعاني من تدهور في الذاكر

وقال كاميرون في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مرض والده يمثل تجربة صعبة، موضحاً أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الذاكرة قصيرة المدى، إذ قد لا يتذكر والده المحادثات اليومية التي يجريها معه.

وأضاف أن والده رغم ذلك يحتفظ بذاكرة قوية عندما يتعلق الأمر بمسيرته الكروية، مشيراً إلى أنه يسترجع تفاصيل دقيقة عن مباريات قديمة مثل مواجهات ريال مدريد أمام ميلان تحت قيادة المدرب أريجو ساكي وكيفية تعامل الفريق مع أسلوب الهولندي ماركو فان باستن.

مسيرة جون توشاك الكروية والتدريبية

ويعد جون توشاك أحد أبرز لاعبي جيله، إذ سجل ما يقرب من 100 هدف خلال مسيرته وحقق عدة ألقاب مع ليفربول، كما شكل ثنائياً هجومياً بارزاً مع كيفن كيجان في سبعينيات القرن الماضي إلى جانب مشاركته في 40 مباراة دولية مع منتخب ويلز.

وعلى الصعيد التدريبي، قاد توشاك العديد من الأندية والمنتخبات من بينها ريال مدريد وريال سوسييداد، بالإضافة إلى تدريب منتخب ويلز، كما خاض تجارب تدريبية في فرنسا وتركيا والمغرب وأذربيجان وإيطاليا، إلى جانب تجربته مع نادي الوداد المغربي.

وعلى مستوى إنجازاته، توج توشاك بلقب كأس الملك خلال إحدى فتراته مع ريال سوسييداد، كما تولى تدريب ريال مدريد في مناسبتين ونجح في التتويج معه بلقب الدوري الإسباني عام 1990.

كما عاد لتدريب منتخب ويلز في أكثر من مناسبة.

