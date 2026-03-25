مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

إعلان

الأرجنتين تواجه زامبيا ودياً ضمن استعداداتها لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

02:20 م 25/03/2026 تعديل في 02:49 م

منتخب الأرجنتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن منتخب زامبيا عن خوض مباراة ودية أمام منتخب الأرجنتين يوم 31 مارس الجاري، في إطار فترة التوقف الدولي لشهر مارس.

مباراة الأرجنتين وزامبيا

وتأتي هذه المباراة بدلاً من المواجهة التي كانت مقررة بين الأرجنتين وغواتيمالا، وهي تمثل أول لقاء تاريخي بين الأرجنتين وزامبيا سواء على المستوى الرسمي أو الودي.

ويبدأ المنتخب الأرجنتيني معسكره الحالي بمواجهة موريتانيا، قبل مواجهة زامبيا، بعد أن تم إلغاء المباراة الودية أمام إسبانيا التي كانت مقررة ضمن نهائي بطولة فيناليسما، ومباراة غواتيمالا.

مجموعة الأرجنتين في كأس العالم

ويستعد منتخب الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم 2026، المقررة في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر، النمسا، والأردن.

منتخب الأرجنتين منتخب زامبيا

أحدث الموضوعات

مدارس

وزير التعليم: إنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس عام 2027
أخبار مصر

وسط أمطار رعدية.. سقوط كثيف لحبات البرد يضرب منطقة المهندسين (صور)
أخبار مصر

طيارو الدليفري يتحدون الطقس السيئ في شوارع المهندسين
أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
نصائح

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

