أعلن منتخب زامبيا عن خوض مباراة ودية أمام منتخب الأرجنتين يوم 31 مارس الجاري، في إطار فترة التوقف الدولي لشهر مارس.

مباراة الأرجنتين وزامبيا

وتأتي هذه المباراة بدلاً من المواجهة التي كانت مقررة بين الأرجنتين وغواتيمالا، وهي تمثل أول لقاء تاريخي بين الأرجنتين وزامبيا سواء على المستوى الرسمي أو الودي.

ويبدأ المنتخب الأرجنتيني معسكره الحالي بمواجهة موريتانيا، قبل مواجهة زامبيا، بعد أن تم إلغاء المباراة الودية أمام إسبانيا التي كانت مقررة ضمن نهائي بطولة فيناليسما، ومباراة غواتيمالا.

مجموعة الأرجنتين في كأس العالم

ويستعد منتخب الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم 2026، المقررة في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر، النمسا، والأردن.