بات جواو كانسيلو أحد الأسماء المطروحة بقوة للانضمام بشكل نهائي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويشارك كانسيلو حاليًا مع برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من الهلال، والذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027، إلا أن اللاعب يسعى لإنهاء ارتباطه مبكرًا أو التوصل لاتفاق يسمح بانتقاله النهائي إلى النادي الإسباني.

كواليس انتقال كانسيلو لصفوف برشلونة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الهلال يطلب 15 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب بشكل نهائي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، لم يحسم الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانزي فليك موقفه النهائي، حيث يواصل تقييم مستوى اللاعب قبل اتخاذ القرار بشأن تفعيل خيار الشراء.

