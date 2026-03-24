ظهور غريب لمدرب السنغال رفقة كأس أمم أفريقيا

أثار بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره رفقة كأس أمم أفريقيا.

The AFCON trophy is never leaving Senegal 😅



🎥 @GaindeYi pic.twitter.com/pnfpz3rtpa — 433 (@433) March 23, 2026



سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، سحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، من منتخب السنغال، لصالح المنتخب المغربي، الذي خسر النهائي بهدف نظيف، وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة وتوقفها لدقائق، عقب انسحاب أسود التيرانجا.

وقرر الاتحاد السنغالي الاستئناف ضد قرار الاتحاد الأفريقي واللجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس".

ظهور غريب لمدرب السنغال

ظهر بابي ثياو، في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة كأس أفريقيا، وبجواره أسد يقبل الكأس.

وربطت بعض الجماهير مقطع الفيديو بقرار الاتحاد الأفريقي، إذ وصفه البعض بأنه رفضا لخروج الكأس من السنغال.

ويعود هذا الفيديو إلى شهر فبراير الماضي، عندما نشره الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي لكرة القدم، وكتب: "أسدان. نظرة واحدة. فخر واحد. هذا يحدث في كيدوغو".





