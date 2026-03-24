ظهور غريب لمدرب السنغال رفقة كأس أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

11:33 م 24/03/2026 تعديل في 25/03/2026

مدرب السنغال بابي ثياو

أثار بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره رفقة كأس أمم أفريقيا.


سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، سحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، من منتخب السنغال، لصالح المنتخب المغربي، الذي خسر النهائي بهدف نظيف، وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة وتوقفها لدقائق، عقب انسحاب أسود التيرانجا.
وقرر الاتحاد السنغالي الاستئناف ضد قرار الاتحاد الأفريقي واللجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس".

ظهور غريب لمدرب السنغال

ظهر بابي ثياو، في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة كأس أفريقيا، وبجواره أسد يقبل الكأس.
وربطت بعض الجماهير مقطع الفيديو بقرار الاتحاد الأفريقي، إذ وصفه البعض بأنه رفضا لخروج الكأس من السنغال.
ويعود هذا الفيديو إلى شهر فبراير الماضي، عندما نشره الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي لكرة القدم، وكتب: "أسدان. نظرة واحدة. فخر واحد. هذا يحدث في كيدوغو".



