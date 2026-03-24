استقر نادي إشبيلية على تعيين المدرب الإسباني لويس جارسيا بلازا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعقد يمتد حتى عام 2027.

وجاء هذا القرار بعد إقالة الأرجنتيني ماتياس ألميدا، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرا، ما دفع إدارة إشبيلية للبحث عن بديل مخضرم قادر على استعادة الانتصارات.

خبرات لويس جارسيا بلازا التدريبية

يعد جارسيا من الأسماء المخضرمة في الليجا، إذ يمتلك خبرات تدريبية واسعة، حيث تولى تدريب عدة أندية بارزة مثل خيتافي وفياريال وريال مايوركا، إلى جانب إلتشي وألافيس.

وكانت تجربته الأخيرة مع ألافيس، التي استمرت من 2022 وحتى نهاية عام 2024، قبل أن يبدأ تحديه الجديد مع إشبيلية.

تحدي جارسيا بلازا مع إشبيلية

يتطلع جارسيا بلازا إلى إعادة إشبيلية إلى مستواه التنافسي في الدوري الإسباني، مستفيدا من خبراته الطويلة في قيادة أندية مختلفة وتحقيق نتائج إيجابية مع الفرق التي دربها سابقا.