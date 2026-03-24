كرة السلة

الأهلي

23 27
20:00

المصرية للاتصالات

كرة السلة

الاتحاد السكندري

75 80
18:00

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

0 10
14:30

الأهلي

إشبيلية يعلن تعيين الإسباني لويس جارسيا مدربا جديدا

كتب : محمد عبد السلام

08:36 م 24/03/2026

لويس جارسيا بلازا (1)

استقر نادي إشبيلية على تعيين المدرب الإسباني لويس جارسيا بلازا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعقد يمتد حتى عام 2027.

وجاء هذا القرار بعد إقالة الأرجنتيني ماتياس ألميدا، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرا، ما دفع إدارة إشبيلية للبحث عن بديل مخضرم قادر على استعادة الانتصارات.

خبرات لويس جارسيا بلازا التدريبية

يعد جارسيا من الأسماء المخضرمة في الليجا، إذ يمتلك خبرات تدريبية واسعة، حيث تولى تدريب عدة أندية بارزة مثل خيتافي وفياريال وريال مايوركا، إلى جانب إلتشي وألافيس.

وكانت تجربته الأخيرة مع ألافيس، التي استمرت من 2022 وحتى نهاية عام 2024، قبل أن يبدأ تحديه الجديد مع إشبيلية.

تحدي جارسيا بلازا مع إشبيلية

يتطلع جارسيا بلازا إلى إعادة إشبيلية إلى مستواه التنافسي في الدوري الإسباني، مستفيدا من خبراته الطويلة في قيادة أندية مختلفة وتحقيق نتائج إيجابية مع الفرق التي دربها سابقا.

الدوري الإسباني لويس جارسيا بلازا إشبيلية

مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
بعد كشف بئر "سكال 1"… خبير طاقة: الصحراء الغربية تقود إنتاج النفط بنسبة
يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
من اتهام لرجل مرور إلى اعتراف صادم.. فيديو مفبرك يفضح صاحبه في البحيرة
