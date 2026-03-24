الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

2 0
14:30

رع

كرة السلة

الاتحاد السكندري

75 80
18:00

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

0 10
14:30

الأهلي

كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟

كتب : نهي خورشيد

07:06 م 24/03/2026

يورجن كلوب

يستعد المدرب الألماني يورجن كلوب للعودة إلى ملعب أنفيلد، وذلك من خلال قيادته لفريق أساطير ليفربول في مواجهة خيرية أمام أساطير بوروسيا دورتموند يوم 28 مارس الجاري.

وتنظم هذة المباراة لدعم مؤسسة ليفربول الخيرية، إذ سيتواجد كلوب إلى جانب أسطورة النادي كيني دالجليش.

وأكد كلوب سعادته بالعودة إلى أنفيلد، مشيراً إلى أن الحدث يحمل أهمية كبيرة بالنسبة له خاصة في ظل علاقته المستمرة مع النادي إذ يشغل حالياً دور سفير فخري لمؤسسة ليفربول.

مسيرة كلوب مع ليفربول

وكان كلوب تولي القيادة الفنية لليفربول يوم 8 أكتوبر 2015 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وخاض مع الريدز 489 مباراة من أكتوبر 2015 حتي مايو 2024، حقق خلالها 304 انتصاراً و100 تعادلات، و85 هزيمة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة غريمه مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل الموافق 4 أبريل 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 1:45 ظهراً بتوقيت القاهرة، 2:45 بتوقيت مكة المكرمة، 3:45 عصراً بتوقيت أبوظبي.

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر

قبل مواجهة مصر.. لامين يامال يغيب عن مران إسبانيا الجماعي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



بينها "مصر".. رئيس إيران يُحيي "صحوة الشعوب" الرافضة للجرائم الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

بينها "مصر".. رئيس إيران يُحيي "صحوة الشعوب" الرافضة للجرائم الإسرائيلية
بعد تصريحات ترامب.. ما مصير الذهب الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

بعد تصريحات ترامب.. ما مصير الذهب الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
رياضة عربية وعالمية

كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا.. كل ما تريد معرفته
جامعات ومعاهد

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا.. كل ما تريد معرفته
من اتهام لرجل مرور إلى اعتراف صادم.. فيديو مفبرك يفضح صاحبه في البحيرة
حوادث وقضايا

من اتهام لرجل مرور إلى اعتراف صادم.. فيديو مفبرك يفضح صاحبه في البحيرة

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)