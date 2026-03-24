يستعد المدرب الألماني يورجن كلوب للعودة إلى ملعب أنفيلد، وذلك من خلال قيادته لفريق أساطير ليفربول في مواجهة خيرية أمام أساطير بوروسيا دورتموند يوم 28 مارس الجاري.

وتنظم هذة المباراة لدعم مؤسسة ليفربول الخيرية، إذ سيتواجد كلوب إلى جانب أسطورة النادي كيني دالجليش.

وأكد كلوب سعادته بالعودة إلى أنفيلد، مشيراً إلى أن الحدث يحمل أهمية كبيرة بالنسبة له خاصة في ظل علاقته المستمرة مع النادي إذ يشغل حالياً دور سفير فخري لمؤسسة ليفربول.

مسيرة كلوب مع ليفربول

وكان كلوب تولي القيادة الفنية لليفربول يوم 8 أكتوبر 2015 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وخاض مع الريدز 489 مباراة من أكتوبر 2015 حتي مايو 2024، حقق خلالها 304 انتصاراً و100 تعادلات، و85 هزيمة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة غريمه مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل الموافق 4 أبريل 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 1:45 ظهراً بتوقيت القاهرة، 2:45 بتوقيت مكة المكرمة، 3:45 عصراً بتوقيت أبوظبي.

