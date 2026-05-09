شهد شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، اندلاع حريق ضخم داخل محل "المصطفى للمفروشات"، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي وأصحاب المحال التجارية بعد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف وألسنة اللهب بشكل ملحوظ في محيط المنطقة.

الحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

وتلقى اللواء علاء الجارح مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق داخل محل مفروشات بشارع الاستاد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث دفعت بسيارات الإطفاء التي بدأت التعامل الفوري مع النيران لمحاصرتها ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

وشهد محيط الحريق حالة من الاستنفار الأمني والتنفيذي، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المكان لتسهيل حركة سيارات الإطفاء ومنع التكدسات، بالتزامن مع تواجد عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي إصابات أو حالات اختناق.

خسائر مادية كبيرة بالمحل

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق تسبب في تدمير محتويات محل المفروشات بالكامل تقريبًا، وسط خسائر مادية كبيرة طالت البضائع والتجهيزات الداخلية، بينما لم تسجل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

وأكدت المصادر أن قوات الحماية المدنية تواصل أعمال الإخماد والتبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، خاصة مع وجود كميات كبيرة من الأقمشة والمفروشات داخل المحل.

التحقيق في أسباب الحريق

وتبدأ الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة عقب انتهاء عمليات التبريد، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات النهائية، فيما اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.