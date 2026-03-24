تصاعدت خلال الساعات الأخيرة فرص عودة المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للدنماركي ييس توروب، في ظل تحركات الإدارة للبحث عن مدير فني جديد مع نهاية الموسم الجاري.

تحركات داخل الأهلي

بدأ مسؤولو النادي الأهلي في دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، بعد الاستقرار على رحيل توروب بنهاية الموسم، وبرز اسم فايلر كأحد أبرز المرشحين لتولي المهمة في ولاية ثانية، خاصة في ظل تجربته السابقة مع الفريق.

ويحظى فايلر بقبول كبير داخل أوساط جماهير الأهلي، بعدما ترك بصمة واضحة خلال فترته الأولى، التي نجح خلالها في تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج مميزة.

أرقام فايلر مع الأهلي

تولى فايلر تدريب الأهلي في 31 أغسطس 2019، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، وقدم خلال تلك الفترة مستويات لافتة مع الفريق.

وخاض المدرب السويسري 44 مباراة مع الأهلي، حقق خلالها الفوز في 34 مواجهة، وتعادل في 8 مباريات، بينما تلقى خسارتين فقط، جاءت الأولى أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، والثانية أمام الزمالك في الدوري.

سجل لاعبو الأهلي تحت قيادة فايلر 94 هدفًا خلال 44 مباراة، بينما استقبلت شباك الفريق 21 هدفًا فقط.