حرص لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن على استقبال الوجوه الجديدة بطريقة مميزة، حيث نظموا ممرا شرفيا للمنضمين حديثا إلى معسكر مارس.

استقبال لاعبي منتخب مصر

وشهد المعسكر الظهور الأول للاعب هيثم حسن، الذي التحق بصفوف المنتخب لأول مرة، لينال استقبالا خاصا من زملائه، في مشهد يعكس روح الانسجام داخل الفريق.

كما شمل الممر الشرفي الثلاثي طارق علاء وناصر منسي ومحمد علاء، بعد عودتهم بعد فترة غياب كبيرة عن منتخب مصر.

عودة محمد عبد المنعم

وفي الوقت نفسه، خطف محمد عبد المنعم الأنظار بعودته إلى المعسكر، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، ليمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل المواجهات المقبلة.

مواعيد مباريات منتخب مصر الودية

وكان معسكر المنتخب قد انطلق يوم 22 مارس، ضمن برنامج الإعداد لمباراتين وديتين قويتين، حيث يواجه الفراعنة منتخب السعودية في جدة يوم 27 مارس، قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة مرتقبة أمام منتخب إسبانيا في برشلونة يوم 31 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب تدريباته حاليًا في مركز المنتخبات الوطنية، على أن تغادر البعثة إلى السعودية يوم 25 مارس، في بداية المرحلة الأهم من برنامج الإعداد.