رئيسة سياحة النواب لـ"مصراوي": مصر تحقق معدلات نمو جيدة في القطاع السياحي

كتب : محمد أبو بكر

03:21 م 10/05/2026
    رئيسة سياحة النواب (7)
    رئيسة سياحة النواب (5)
    رئيسة سياحة النواب (2)
    رئيسة سياحة النواب (6)
    رئيسة سياحة النواب (3)
    رئيسة سياحة النواب (1)

أكدت سحر طلعت مصطفى أن قطاع السياحة المصري يواصل تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي يشهدها القطاع تعكس قدرة الدولة على استعادة الزخم السياحي وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

رئيسة سياحة النواب: استضافة فعالية WTTC تعكس الثقة العالمية في مصر

قالت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريحات لمصراوي، على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، إن استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر المجلس العالمي للسياحة والسفر على متن الباخرة Crystal Serenity تمثل حدثًا عالميًا مهمًا يعكس الثقة الدولية الكبيرة في المقصد السياحي المصري.

وأوضحت أن الفعالية، التي يشارك بها نحو 300 من قادة صناعة السياحة والسفر حول العالم، تمثل فرصة قوية للترويج للسياحة المصرية، خاصة في ظل الحضور الدولي الواسع الذي يضم مسؤولين وخبراء ومستثمرين وصناع قرار من مختلف دول العالم.

رئيسة لجنة السياحة: عبور باخرة كريستال كروز قناة السويس يوجه رسائل طمأنة للعالم

أضافت أن تنظيم هذا الحدث الدولي على متن رحلة بحرية تعبر قناة السويس عبر متن باخرة كريستال كروز يحمل رسائل مهمة للعالم حول ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وقدرة على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري.

سحر طلعت: مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة تؤهلها لمزيد من النمو

أكدت سحر طلعت مصطفى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات سياحية متنوعة وفريدة تؤهلها لتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم بشكل كبير في دعم خطط التنمية السياحية وزيادة معدلات الحركة الوافدة إلى مصر.

احتجاجات من جماهير ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو.. ما القصة؟
مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة 12 من ملتقى القاهرة
الحكومة تستعد للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين الحكوميين
مع اقتراب عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
