أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، قد سافر الأسبوع الماضي إلى فرنسا لاستشارة مجموعة من الأطباء حول إصابته بالتواء في الركبة اليسرى، والتي يعاني منها منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأدت هذه الإصابة إلى غياب مبابي عن مباريات عديدة، من بينها لقاء نادي بنفيكا في دوري أبطال أوروبا قبل أيام، وقالت الصحيفة أن اللاعب لم يشعر بتحسن كبير خلال الفترة الماضية، ما دفعه للبحث عن رأي طبي متخصص خارج النادي.

وبسبب سفره، شوف يغيب مبابي عن مباراة ريال مدريد اليوم أمام خيتافي، بعد أن حصل على إذن رسمي من ريال مدريد، وتشير الصحيفة إلى أن مبابي غير راضي عن الخدمات الطبية داخل النادي الملكي، ويعتقد أنها لم تتمكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية من حل مشكلته بشكل فعال.

بدأت آلام الركبة لدى اللاعب يوم 7 ديسمبر، ومنذ ذلك الوقت شهدت مشاركاته تقلبا بين اللعب والغياب عن أرضية الملعب، وسط جدل حول القرارات الطبية المتخذة.

وفي سياق دوري أبطال أوروبا، ذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن مبابي لن يشارك في مباراة الذهاب ضد نادي مانشستر سيتي المقررة يوم 11 مارس، بينما قد يشارك لدقائق قليلة في لقاء العودة على ملعب الاتحاد إذا تحسنت حالته.