استبعاد كامافينجا ومبابي.. أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

كتب : محمد عبد السلام

05:47 م 02/03/2026 تعديل في 07:06 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (2)
  • عرض 5 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (5)
  • عرض 5 صورة
    ريال مدريد يقلب الطاولة على بنفيكا ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (2)
  • عرض 5 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (4)

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد عن القائمة الرسمية لمواجهة خيتافي ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإسباني.

وعاد رودريجو ودين هاوسن إلى القائمة مرة أخري بعدما غابوا في عدة مباريات، كما شهدت القائمة استبعاد كامافينجا، إلى جانب كيليان مبابي بسبب الإصابة.

كما يستبعدون أيضا بيلينجهام وميليتاو وداني سيبايوس وأسينسيو بسبب الإصابات.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ماستري.

خط الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - ساستيرو - مانويل أنخيل - بالاسيوس - تياجو بيتارش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

