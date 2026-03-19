الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ليل

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

بولونيا

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

أول تعليق من مدرب المغرب بعد منحهم كأس أمم افريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

05:01 م 19/03/2026 تعديل في 05:27 م

محمد وهبي

أكد محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب سعادته بقرار منح أسود الأطلس لقب كأس أمم أفريقيا، وسحبه من منتخب السنغال عقب اعتباره خاسرًا في المباراة النهائية.

تصريحات محمد وهبي عن تتويج المغرب بأمم أفريقيا

قال محمد وهبي المدير الفني لمنتخب منتخب المغرب في تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية: "أود أن أهنئ جميع المغاربة، والطاقم الفني للمنتخب، واللاعبين، وكذلك اتحاد الكرة، على الخبر السار الذي تلقيناه قبل يومين، والذي هو مستحق.

وأضاف: "تأثير القرار معنويًا على المنتخب أسعدني، وأعتقد أنه أسعد الجميع أيضًا، لكن من المهم التركيز على الحاضر والمستقبل".

وتابع: بالنسبة لي، طموحي وهدفي هو جعل فريقي يقدم أفضل أداء في كأس العالم المقبلة، لذلك لن أتوقف كثيرًا عند ما تم في الماضي، فهذا أمر مهم جدًا.

وأتم: الكاف والجهات المعنية، واتحاد الكرة المغربي قاموا بما كان يجب فعله، ولا أريد الخوض كثيرًا فيما قيل خلال اليومين الماضيين، فأنا مركز فقط على الجانب الرياضي.

إقرأ أيضًا:
"مغربي".. صحيفة تكشف حكم مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

الزمالك يقرر إطلاق إسم الراحل فهمي عمر على ستوديو الراديو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عالم فلك يفجر مفاجأة: الدول التي أعلنت العيد الخميس رأت هلال رمضان
جنة الصائم

"حكاية نرجس" يطارد "علي كلاي" في سباق الأعلى مشاهدة على "watch it"
دراما و تليفزيون

إيران تُطلق موجة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة
شئون عربية و دولية

فنانة شهيرة ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

من النيل للمترو.. كواليس أضخم خطة أمنية لتأمين احتفالات عيد الفطر
حوادث وقضايا

البحوث الفلكية: هلال العيد سيمكث في سماء مصر 35 دقيقة بعد غروب الشمس