أول تعليق من مدرب المغرب بعد منحهم كأس أمم افريقيا

أكد محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب سعادته بقرار منح أسود الأطلس لقب كأس أمم أفريقيا، وسحبه من منتخب السنغال عقب اعتباره خاسرًا في المباراة النهائية.

تصريحات محمد وهبي عن تتويج المغرب بأمم أفريقيا

قال محمد وهبي المدير الفني لمنتخب منتخب المغرب في تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية: "أود أن أهنئ جميع المغاربة، والطاقم الفني للمنتخب، واللاعبين، وكذلك اتحاد الكرة، على الخبر السار الذي تلقيناه قبل يومين، والذي هو مستحق.

وأضاف: "تأثير القرار معنويًا على المنتخب أسعدني، وأعتقد أنه أسعد الجميع أيضًا، لكن من المهم التركيز على الحاضر والمستقبل".

وتابع: بالنسبة لي، طموحي وهدفي هو جعل فريقي يقدم أفضل أداء في كأس العالم المقبلة، لذلك لن أتوقف كثيرًا عند ما تم في الماضي، فهذا أمر مهم جدًا.

وأتم: الكاف والجهات المعنية، واتحاد الكرة المغربي قاموا بما كان يجب فعله، ولا أريد الخوض كثيرًا فيما قيل خلال اليومين الماضيين، فأنا مركز فقط على الجانب الرياضي.

إقرأ أيضًا:

