إعلان

باكستان تسلم طاقم سفينة توسكا لإيران وتعيدها لمالكيها

كتب : وكالات

10:48 ص 04/05/2026

وزارة الخارجية الباكستانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنه سيتم اليوم الاثنين تسليم أفراد طاقم السفينة "توسكا" إلى السلطات في إيران، مع التأكيد على إعادة السفينة إلى مالكيها الأصليين عقب الانتهاء من أعمال إصلاحها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وطهران، في إطار ترتيبات متفق عليها بين الأطراف المعنية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 20 أبريل الماضي أن البحرية الأمريكية سيطرت على سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" بعد اعتراضها في خليج عمان، متهما إياها بمحاولة خرق الحصار البحري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان توسكا إيران واشنطن خليج عمان دونالد ترمب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
زووم

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
"نتمنى الخسارة؟".. رئيس إنبي يعلق على مواجهة الأهلي ورسالته للاعبين
رياضة محلية

"نتمنى الخسارة؟".. رئيس إنبي يعلق على مواجهة الأهلي ورسالته للاعبين
فتوح أحمد: شعرت أن "ذئاب الجبل" سيجلب الحزن بسبب وفاة أشخاص أثناء التصوير
زووم

فتوح أحمد: شعرت أن "ذئاب الجبل" سيجلب الحزن بسبب وفاة أشخاص أثناء التصوير
بعد جدل "نظام الطيبات".. الدكتور مجدي نزيه يفجر مفاجأة عن الأنظمة الغذائية
مصراوى TV

بعد جدل "نظام الطيبات".. الدكتور مجدي نزيه يفجر مفاجأة عن الأنظمة الغذائية
محمد رمضان ينعى هاني شاكر عبر "ستوري"
زووم

محمد رمضان ينعى هاني شاكر عبر "ستوري"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
الصحة تُغلق جناح الإقامة وتوقف عمليات الولادة بدار الفؤاد في أكتوبر
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة