أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنه سيتم اليوم الاثنين تسليم أفراد طاقم السفينة "توسكا" إلى السلطات في إيران، مع التأكيد على إعادة السفينة إلى مالكيها الأصليين عقب الانتهاء من أعمال إصلاحها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وطهران، في إطار ترتيبات متفق عليها بين الأطراف المعنية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 20 أبريل الماضي أن البحرية الأمريكية سيطرت على سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" بعد اعتراضها في خليج عمان، متهما إياها بمحاولة خرق الحصار البحري.