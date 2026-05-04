أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم

كتب : آية محمد

10:47 ص 04/05/2026

أسعار الخضروات

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والكوسة، والباذنجان، والفلفل الرومي والحامي، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

الطماطم تتراوح بين 7.5 و22.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و7 جينهات، بتراجع 3 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و23 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 و15 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

