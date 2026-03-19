دون الشيبي و بلعمري.. محمد وهبي يعلن قائمة المغرب لمعسكر مارس

كشف محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس لمعسكر شهر مارس الجاري، ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي، غياب لاعب الأهلي يوسف بلعمري ولاعب بيراميدز محمد الشيبي، لتكون بدون أي لاعب محترف في الدوري المصري.

ويواجه منتخب المغرب منتخب الإكوادور في 27 من شهر مارس، ثم يلاقي منتخب باراجواي في 31 من الشهر ذاته، ضمن مبارياته الودية استعدادًا للمونديال.

قائمة منتخب المغرب في معسكر مارس

حراسة المرمى: ياسين بونو - المهدي الحرار - المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - زكريا الواحدي - عيسى ديوب - إسماعيل باوف - رضوان حلال - عبد الحميد آيت بودلال - شادي رياض - نصير مزراوي - أنس صلاح الدين - سفيان الكرواني.

خط الوسط: عز الدين أوناحي - إسماعيل صيباري - بلال الخنوس - سمير المرابط - نيل العيناوي - أسامة ترجلين - محمد ربيع حريمات.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - ياسين كاسيمي- أيوب الكعبي - سفيان رحيمي - محمد ياسين الزبيري - عبد الصمد الزلزولي - شمس الدين طالبي - أمين عدلي.

"مغربي".. صحيفة تكشف حكم مباراة الإياب بين الأهلي والترجي



الزمالك يقرر إطلاق إسم الراحل فهمي عمر على ستوديو الراديو



