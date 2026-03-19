مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

بورتو

22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

22:00

ليل

الدوري الأوروبي

ليون

19:45

سيلتا فيجو

جميع المباريات

دون الشيبي و بلعمري.. محمد وهبي يعلن قائمة المغرب لمعسكر مارس

كتب : محمد عبد الهادي

04:46 م 19/03/2026 تعديل في 05:03 م

منتخب المغرب

تابعنا على

facebook icon
whatsapp icon
كشف محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس لمعسكر شهر مارس الجاري، ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي، غياب لاعب الأهلي يوسف بلعمري ولاعب بيراميدز محمد الشيبي، لتكون بدون أي لاعب محترف في الدوري المصري.

ويواجه منتخب المغرب منتخب الإكوادور في 27 من شهر مارس، ثم يلاقي منتخب باراجواي في 31 من الشهر ذاته، ضمن مبارياته الودية استعدادًا للمونديال.

قائمة منتخب المغرب في معسكر مارس

حراسة المرمى: ياسين بونو - المهدي الحرار - المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - زكريا الواحدي - عيسى ديوب - إسماعيل باوف - رضوان حلال - عبد الحميد آيت بودلال - شادي رياض - نصير مزراوي - أنس صلاح الدين - سفيان الكرواني.

خط الوسط: عز الدين أوناحي - إسماعيل صيباري - بلال الخنوس - سمير المرابط - نيل العيناوي - أسامة ترجلين - محمد ربيع حريمات.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - ياسين كاسيمي- أيوب الكعبي - سفيان رحيمي - محمد ياسين الزبيري - عبد الصمد الزلزولي - شمس الدين طالبي - أمين عدلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب محمد وهبي محمد الشيبي يوسف بلعمري

أحدث الموضوعات

هبوط أرضي بشارع الجلاء في سمسطا بني سويف يوقف حركة المرور
أخبار المحافظات

عالم فلك يفجر مفاجأة: الدول التي أعلنت العيد الخميس رأت هلال رمضان
جنة الصائم

كيف ينعكس استهداف الغاز الإيراني على أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا؟ خبراء
اقتصاد

البحوث الفلكية: هلال العيد يمكث 35 دقيقة في القاهرة.. ودول أخطأت في صيام
أخبار وتقارير

فنانة شهيرة ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

