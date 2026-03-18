حكم مصري ضمن طاقم تحكيم كلاسيكو الهلال والأهلي بالسعودية

يستضيف ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي والهلال، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحسم التأهل إلى النهائي.

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الهلال والأهلي

يقود المباراة طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة حكم الساحة لياندرو ري هيلفر، ويعاونه كريستيان نافارو وسيباستيان رانييري.

بينما يتواجد الحكم المصري محمد معروف كحكم رابع، ويتولى الثنائي هيرنان ماسترانجيلو ولوكاس نوفيلي إدارة غرفة تقنية الفيديو.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي الخلود مع الاتحاد في التاسعة مساء اليوم، لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية.

إقرأ أيضًا:

