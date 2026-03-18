دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

حكم مصري ضمن طاقم تحكيم كلاسيكو الهلال والأهلي بالسعودية

كتب : محمد عبد الهادي

06:12 م 18/03/2026

الهلال والأهلي

يستضيف ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي والهلال، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحسم التأهل إلى النهائي.

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الهلال والأهلي

يقود المباراة طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة حكم الساحة لياندرو ري هيلفر، ويعاونه كريستيان نافارو وسيباستيان رانييري.

بينما يتواجد الحكم المصري محمد معروف كحكم رابع، ويتولى الثنائي هيرنان ماسترانجيلو ولوكاس نوفيلي إدارة غرفة تقنية الفيديو.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي الخلود مع الاتحاد في التاسعة مساء اليوم، لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية.

إقرأ أيضًا:
"مغربي".. صحيفة تكشف حكم مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

الزمالك يقرر إطلاق إسم الراحل فهمي عمر على ستوديو الراديو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



هبوط قوي للذهب عالميا بنسبة 3.1% دون 5 آلاف دولار
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أول تعليق من المرشد الإيراني على اغتيال لاريجاني
مدبولي: ندرس العمل عن بُعد "يومًا أو يومين" للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
"شد الحزام".. قرارات حكومية لترشيد الإنفاق: سفر الخارج للضرورة وبموافقة
الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين