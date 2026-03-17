أعرب النجم المصري محمد النني لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بالفوز على حساب نظيره خورفكان أمس الإثنين، في بطولة الدوري الإماراتي.

وتمكن فريق الجزيرة أمس الإثنين 16 مارس الجاري، من تحقيق الفوز على حساب خورفكان اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الـ20 بالدوري الإماراتي.

ترتيب الجزيرة في الدوري الإماراتي

وبهذا الفوز رفع فريق الجزيرة رصيده من النقاط، إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين.

وخاض فريق الجزيرة خلال الموسم الحالي 2025-2026، 20 مباراة في الدوري الإماراتي، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 11 مباراة، حضر التعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات.

تصريحات محمد النني بعد الفوز على خورفكان

وقال النني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الجزيرة: "الحمدلله على تحقيق الفوز أمام خورفكان، وحصد الثلاث نقاط في المباراة".

وأضاف: "الروح الجماعية في الفريق، هى السر وراء الاستمرار في تحقيق الفوز والانتصارات داخل الفريق".

واختتم النني تصريحاته: "سنركز بداية من اليوم، على مباراة شباب الأهلي، يوم السبت المقبل 21 مارس في بطولة كأس رئيس الدولة".

أرقام النني مع الجزيرة

وكان النجم المصري محمد النني، انضم إلى الجزيرة الإماراتي في يوليو من عام 2024، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أرسنال الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ33 عاما رفقة الجزيرة الإماراتي منذ الانضمام للفريق، في 52 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

