مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 2
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

جميع المباريات

إعلان

محمد النني يتحدث عن فوز الجزيرة على حساب خورفكان بالدوري الإماراتي

كتب : يوسف محمد

08:51 م 17/03/2026 تعديل في 08:56 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد النني (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد النني
  • عرض 7 صورة
    محمد النني (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد النني
  • عرض 7 صورة
    محمد النني (1)_2
  • عرض 7 صورة
    محمد النني (1)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب النجم المصري محمد النني لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بالفوز على حساب نظيره خورفكان أمس الإثنين، في بطولة الدوري الإماراتي.

وتمكن فريق الجزيرة أمس الإثنين 16 مارس الجاري، من تحقيق الفوز على حساب خورفكان اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الـ20 بالدوري الإماراتي.

ترتيب الجزيرة في الدوري الإماراتي

وبهذا الفوز رفع فريق الجزيرة رصيده من النقاط، إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين.

وخاض فريق الجزيرة خلال الموسم الحالي 2025-2026، 20 مباراة في الدوري الإماراتي، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 11 مباراة، حضر التعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات.

تصريحات محمد النني بعد الفوز على خورفكان

وقال النني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الجزيرة: "الحمدلله على تحقيق الفوز أمام خورفكان، وحصد الثلاث نقاط في المباراة".

وأضاف: "الروح الجماعية في الفريق، هى السر وراء الاستمرار في تحقيق الفوز والانتصارات داخل الفريق".

واختتم النني تصريحاته: "سنركز بداية من اليوم، على مباراة شباب الأهلي، يوم السبت المقبل 21 مارس في بطولة كأس رئيس الدولة".

أرقام النني مع الجزيرة

وكان النجم المصري محمد النني، انضم إلى الجزيرة الإماراتي في يوليو من عام 2024، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أرسنال الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ33 عاما رفقة الجزيرة الإماراتي منذ الانضمام للفريق، في 52 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

محمد النني الجزيرة الإماراتي الدوري الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اتضرب مكانه عشان الشبه".. أبرز المواقف الكوميدية في "توأم رمضان" بعد تصدره
دراما و تليفزيون

"اتضرب مكانه عشان الشبه".. أبرز المواقف الكوميدية في "توأم رمضان" بعد تصدره
بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية
أخبار مصر

بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية
شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
حوادث وقضايا

شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا
شئون عربية و دولية

ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا
مصطفى الفقي: عرفت إن جمال مبارك مش هيكون رئيس مصر بسبب كلام المشير طنطاوي
أخبار مصر

مصطفى الفقي: عرفت إن جمال مبارك مش هيكون رئيس مصر بسبب كلام المشير طنطاوي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية والإسلامية
- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال