إعلان

تأجيل محاكمة 50 متهماً في "الهيكل الإداري بالتجمع" لـ18 يوليو

كتب : صابر المحلاوي

06:57 م 06/05/2026

قفص الإتهام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 50 متهماً في القضية رقم 13988 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، إلى جلسة 18 يوليو المقبل.

محاكمة 50 متهماً في "الهيكل الإداري بالتجمع"

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا خلال الفترة من عام 2015 وحتى 10 ديسمبر 2024 قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وعرقلة مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه أمر الإحالة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، فيما نُسب إلى المتهمين من الثالث وحتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إضافة إلى حيازة بعض المتهمين لمطبوعات تروّج لأفكار الجماعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جماعة إرهابية النيابة العامة جنايات إرهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
زووم

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
أبرز تصريحات رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي
أخبار مصر

أبرز تصريحات رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي
5 فوائد لـ للولادة الطبيعية.. واحذر من مضاعفاتها
نصائح طبية

5 فوائد لـ للولادة الطبيعية.. واحذر من مضاعفاتها

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
زووم

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟
حوادث وقضايا

بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي