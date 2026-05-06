قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 50 متهماً في القضية رقم 13988 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، إلى جلسة 18 يوليو المقبل.

محاكمة 50 متهماً في "الهيكل الإداري بالتجمع"

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا خلال الفترة من عام 2015 وحتى 10 ديسمبر 2024 قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وعرقلة مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه أمر الإحالة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، فيما نُسب إلى المتهمين من الثالث وحتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إضافة إلى حيازة بعض المتهمين لمطبوعات تروّج لأفكار الجماعة.