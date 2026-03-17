قبض عليه في المطار.. حبس مدرب صن داونز السابق بتهمة تهريب العملة

أصدرت محكمة الدار البيضاء في الجزائر، حكما بحبس الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني السابق لاتحاد العاصمة الجزائري.

حبس مدرب اتحاد العاصمة الجزائري السابق

وفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، حكم على المدرب الجنوب الأفريقي، بالحبس لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، ومصادرة مبلغ 14 ألفا و200 يورو، بسبب تورطه في قضية تهريب للعملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت بتغريمه 370 دولارا، وذلك بعد القبض عليه في مطار "هواري بومدين" الدولي، أثناء محاولته مغادرة البلاد، عقب فسخ عقده مع الفريق.

وأثناء عملية التفتيش في المطار، ضبطت مبالغ مالية مخبأة داخل أمتعة المدرب الجنوب أفريقي، وبالتحديد في حذائه وبين صفحات الكتب.

وتولى موكوينا تدريب اتحاد العاصمة الجزائري، لمدة 18 شهرا، وقاد الفريق في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز في 16 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 7 مواجهات.

وخلال فترة موكوينا مع اتحاد العاصمة الجزائري، توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، على حساب النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن موكوينا تولى تدريب عدة أندية، أبرزها صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.



