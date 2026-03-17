كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

قبض عليه في المطار.. حبس مدرب صن داونز السابق بتهمة تهريب العملة

كتب : هند عواد

08:27 م 17/03/2026

رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز

أصدرت محكمة الدار البيضاء في الجزائر، حكما بحبس الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني السابق لاتحاد العاصمة الجزائري.

حبس مدرب اتحاد العاصمة الجزائري السابق

وفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، حكم على المدرب الجنوب الأفريقي، بالحبس لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، ومصادرة مبلغ 14 ألفا و200 يورو، بسبب تورطه في قضية تهريب للعملة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت بتغريمه 370 دولارا، وذلك بعد القبض عليه في مطار "هواري بومدين" الدولي، أثناء محاولته مغادرة البلاد، عقب فسخ عقده مع الفريق.
وأثناء عملية التفتيش في المطار، ضبطت مبالغ مالية مخبأة داخل أمتعة المدرب الجنوب أفريقي، وبالتحديد في حذائه وبين صفحات الكتب.
وتولى موكوينا تدريب اتحاد العاصمة الجزائري، لمدة 18 شهرا، وقاد الفريق في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز في 16 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 7 مواجهات.
وخلال فترة موكوينا مع اتحاد العاصمة الجزائري، توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، على حساب النادي الأهلي.
جدير بالذكر أن موكوينا تولى تدريب عدة أندية، أبرزها صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.

اقرأ أيضًا:
"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال

بفارق 11 هدفا.. أكبر الانتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا
رئيس إسرائيل: مقتل لاريجاني فرصة للاحتجاجات في إيران
سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
"اتضرب مكانه عشان الشبه".. أبرز المواقف الكوميدية في "توأم رمضان" بعد تصدره
بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف
* بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية والإسلامية
- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال