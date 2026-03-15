صحيفة تكشف موعد ومكان مباراة مصر والسعودية الودية

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا حول موعد ومكان المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر والسعودية ضمن استعداداتهما لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية الودية

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المنتخب السعودي سيلعب وديا ضد مصر في جدة يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفًا على صربيا في بلجراد يوم 31 من الشهر نفسه، بعد إلغاء مهرجان كرة القدم في قطر.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي في قطر يوم 26 مارس، قبل أن يواجه إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل، لكن قطر أعلنت إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل البطولات بدءًا من 1 مارس وحتى إشعار آخر بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وفي سياق متصل، كان مقررًا إقامة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء المباراة رسميًا اليوم الأحد.

إقرأ أيضًا:

