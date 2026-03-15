دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

صحيفة تكشف موعد ومكان مباراة مصر والسعودية الودية

كتب : محمد عبد الهادي

08:22 م 15/03/2026

منتخب مصر

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا حول موعد ومكان المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر والسعودية ضمن استعداداتهما لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية الودية

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المنتخب السعودي سيلعب وديا ضد مصر في جدة يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفًا على صربيا في بلجراد يوم 31 من الشهر نفسه، بعد إلغاء مهرجان كرة القدم في قطر.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي في قطر يوم 26 مارس، قبل أن يواجه إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل، لكن قطر أعلنت إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل البطولات بدءًا من 1 مارس وحتى إشعار آخر بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وفي سياق متصل، كان مقررًا إقامة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء المباراة رسميًا اليوم الأحد.

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
محمود كهربا يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام (صورة)
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم