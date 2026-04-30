تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع،.
بنك مصر:
52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.97 جنيه للشراء، و 53.07جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
52.95 جنيه للشراء، و53.05 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53 جنيهًا للشراء، و53.1 جنيه للبيع.
بنك البركة:
52.95 جنيه للشراء، و53.05 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش
للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53 جنيهًا للشراء، و53.1 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.