انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع،.

بنك مصر:

52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.97 جنيه للشراء، و 53.07جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

52.95 جنيه للشراء، و53.05 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53 جنيهًا للشراء، و53.1 جنيه للبيع.

بنك البركة:

52.95 جنيه للشراء، و53.05 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش

للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53 جنيهًا للشراء، و53.1 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.