





شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة وتباطؤا ملحوظا في عدد من الطرق الرئيسية، تزامنا مع توجه الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومقار دراستهم، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لمتابعة حركة السير وسحب أي كثافات طارئة.

تباطؤ مروري بمحاور القاهرة والجيزة في ساعات الذروة



ورصدت المتابعات الميدانية تباطؤا أعلى الطريق الدائري، خاصة في الاتجاه القادم من المنيب نحو القاهرة الجديدة، بينما ظهرت كثافات متحركة للقادمين من المعادي والقاهرة الجديدة في اتجاه المنيب، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم الحركة والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وشهد محور 26 يوليو تباطؤا ملحوظا للقادمين من ميدان لبنان باتجاه مدينة 6 أكتوبر، مع ظهور كثافات مرورية بشارع فيصل في الاتجاه المؤدي إلى المريوطية، إلى جانب تباطؤ الحركة أعلى كوبري عباس وكوبري الدقي في الاتجاه المؤدي إلى الجيزة. وفي القاهرة، ظهرت كثافات متوسطة بطريق صلاح سالم ومحور رمسيس والعباسية، مع تباطؤ نسبي أعلى كوبري أكتوبر وشارع رمسيس ومداخل وسط البلد، فيما انتظمت الحركة نسبيا بميدان التحرير وكورنيش النيل ونفق الأزهر، وسط متابعة لحظية من غرف العمليات وكاميرات المراقبة.

كما سجل شارع الهرم تباطؤا ملحوظا في حركة السيارات بسبب استمرار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مترو الأنفاق، خاصة بمناطق المريوطية والمساحة والعريش والطالبية، مع توجيه السائقين إلى المحاور البديلة لتخفيف الضغط المروري.

وأكدت الإدارة العامة للمرور انتشار الأوناش وسيارات الإغاثة والخدمات المرورية بجميع المحاور الرئيسية، مع تكثيف التواجد الميداني لضمان السيولة المرورية والتدخل السريع في حالات الأعطال أو الحوادث المفاجئة.

