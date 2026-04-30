النشرة المرورية اليوم.. كثافات متحركة أعلى الدائري وكوبري أكتوبر

كتب : علاء عمران

09:27 ص 30/04/2026

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة وتباطؤا ملحوظا في عدد من الطرق الرئيسية، تزامنا مع توجه الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومقار دراستهم، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لمتابعة حركة السير وسحب أي كثافات طارئة.

ورصدت المتابعات الميدانية تباطؤا أعلى الطريق الدائري، خاصة في الاتجاه القادم من المنيب نحو القاهرة الجديدة، بينما ظهرت كثافات متحركة للقادمين من المعادي والقاهرة الجديدة في اتجاه المنيب، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم الحركة والتعامل الفوري مع أي معوقات.
وشهد محور 26 يوليو تباطؤا ملحوظا للقادمين من ميدان لبنان باتجاه مدينة 6 أكتوبر، مع ظهور كثافات مرورية بشارع فيصل في الاتجاه المؤدي إلى المريوطية، إلى جانب تباطؤ الحركة أعلى كوبري عباس وكوبري الدقي في الاتجاه المؤدي إلى الجيزة. وفي القاهرة، ظهرت كثافات متوسطة بطريق صلاح سالم ومحور رمسيس والعباسية، مع تباطؤ نسبي أعلى كوبري أكتوبر وشارع رمسيس ومداخل وسط البلد، فيما انتظمت الحركة نسبيا بميدان التحرير وكورنيش النيل ونفق الأزهر، وسط متابعة لحظية من غرف العمليات وكاميرات المراقبة.
كما سجل شارع الهرم تباطؤا ملحوظا في حركة السيارات بسبب استمرار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مترو الأنفاق، خاصة بمناطق المريوطية والمساحة والعريش والطالبية، مع توجيه السائقين إلى المحاور البديلة لتخفيف الضغط المروري.
وأكدت الإدارة العامة للمرور انتشار الأوناش وسيارات الإغاثة والخدمات المرورية بجميع المحاور الرئيسية، مع تكثيف التواجد الميداني لضمان السيولة المرورية والتدخل السريع في حالات الأعطال أو الحوادث المفاجئة.

اقرأ أيضا

"خلصت على جوزها وهو نايم".. ماذا حدث في جريمة قتل الحسينية؟


"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد


انفجار محول داخل شركة الكهرباء بالسبتية.. وإصابة خطيرة تنقل للمستشفى

وزارة الداخلية القاهرة المرور

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"