دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

"أول الألقاب".. حمزة عبدالكريم يقود تشكيل برشلونة بنهائي الكأس أمام ريال بيتيس

كتب : محمد خيري

12:54 م 15/03/2026
    حمزة عبد الكريم
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)

يستعد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، المعار من الأهلي المصري إلى صفوف فريق الشباب بنادي برشلونة، لخوض مواجهة قوية أمام ريال بيتيس، ضمن نهائي كأس ملك إسبانيا تحت 19 عامًا لموسم 2025-2026.

ووصل فريق برشلونة تحت 19 عامًا إلى النهائي بعد الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا في نصف النهائي بنتيجة 3-2، حيث شارك حمزة عبد الكريم حتى الدقيقة 60 من المباراة.

تشكيل برشلونة تحت 19 عامًا لمواجهة ريال بيتيس:

حارس المرمى: إيكر رودريجيز

الدفاع: جويليم، نيكو، كوروما، لورينزو

الوسط: أوريان، كلويفرت، كويم

الهجوم: حمزة عبد الكريم، نيل، أليكس جونزاليس

ويطمح حمزة عبد الكريم لتحقيق أول ألقابه مع فريق برشلونة للشباب، بعد انتقاله إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وشارك اللاعب أساسيًا أمام هويسكا في الدوري الإسباني للشباب، وسجل هدفًا في تلك المباراة، بينما لم يسجل أو يصنع في مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا بالكأس، لكنه يسعى لمواصلة التألق في النهائي.

حمزة عبد الكريم برشلونة نهائي كأس إسبانيا ريال بيتيس

