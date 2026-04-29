سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

01:36 م 29/04/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4593 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5905 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6890 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7874 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244881 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 393700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.56% إلى نحو 4570 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

