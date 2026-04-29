لماذا يرجح الخبراء تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم؟

تتجه توقعات خبراء اقتصاديين إلى ترجيح تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب اليوم، في ظل حالة من الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية، مع استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

تثبيت الفائدة الخيار الأقرب

ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدرة، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن القرار -في حال اتخاذه- سيكون له تأثير ممتد على الاقتصاد العالمي، وليس الولايات المتحدة فقط، في ظل ترابط الأسواق المالية وتداخل حركة رؤوس الأموال.

ويتفق معه الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور أحمد شوقي، الذي رجّح أيضًا تثبيت أسعار الفائدة، معتبرًا أن حالة الضبابية وعدم اليقين تدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تحفظًا، خاصة مع استمرار معدلات التضخم الأمريكية عند مستويات أعلى من المستهدف، ما يجعل أي تحرك نحو الخفض مستبعدًا في الوقت الراهن.

ضغوط التضخم تعرقل خفض الفائدة

ومن جانبه، ذكر رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، أن السيناريو الأقرب عالميًا هو تثبيت أسعار الفائدة، مستبعدًا أي اتجاه نحو الرفع، في ظل عدم وصول معدلات التضخم إلى مستويات تستدعي تشديدًا نقديًا جديدًا.

وحسب آراء الخبراء الثلاثة، فإن خفض أسعار الفائدة يبدو خيارًا بعيدًا في المرحلة الحالية، بينما يظل التثبيت هو المسار الأكثر ترجيحًا، في انتظار وضوح الرؤية بشأن اتجاهات التضخم والتطورات الجيوسياسية التي تلعب دورًا متزايدًا في توجيه قرارات السياسة النقدية عالميًا.