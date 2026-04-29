الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

21:00

أهلي جدة

إعلان

علم إيطاليا رفقة مصر.. مقطع فيديو يثير الشكوك حول مصير إيران في المونديال

كتب : هند عواد

10:18 ص 29/04/2026

علم منتخب إيطاليا

باتت مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، محل شك، مع الوضع الراهن في المنطقة والحرب الأمريكية-الإسرائيلية عليها، وازدادت التكهنات مع غياب علم إيران خارج ملعب "لومين" ووجود علم إيطاليا بدلا منه.

اقتراح أمريكي بمشاركة إيطاليا في كأس العالم

طلبت المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استبدال إيران بمنتخب إيطاليا في كأس العالم 2026.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي لصحيفة فايننشال تايمز: "أؤكد أنني اقترحت على ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم، أنا إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي سروري رؤية الأزوري في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة. بأربعة ألقاب، يمتلكون التاريخ الذي يبرر مشاركتهم".

علم إيطاليا يثير الجدل قبل كأس العالم

فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026، وذلك للمرة الثالثة على التالي، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من البوسنة والهرسك في نهائي الملحق القاري.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من خارج ملعب "لومين" في سياتل، وظهرت أعلام مصر وبلجيكا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب علم منتخب إيطاليا، بينما غاب منتخب إيران.

اقرأ أيضًا:

بعد انتهاء العقوبة.. الزمالك يستعيد نجمه في مواجهة الأهلي

خلال عامين فقط.. حصاد الأهلي للسيدات: لقب وحيد ووصافتان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدولار يقفز إلى 53 جنيها في الأهلي والتجاري الدولي في منتصف التعاملات
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
راندا البحيري: "محدش يقدر يبيع لي الوهم ونفسي أقضي يوم مع أنجلينا جولي"
رومانسية مي عمر مع محمد سامي وميرنا جميل في فرنسا..لقطات النجوم خلال 24
السيسي يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما تعزيز التعاون التعليمي وتطوير المناهج
إعلان

إعلان

الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"