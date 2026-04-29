باتت مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، محل شك، مع الوضع الراهن في المنطقة والحرب الأمريكية-الإسرائيلية عليها، وازدادت التكهنات مع غياب علم إيران خارج ملعب "لومين" ووجود علم إيطاليا بدلا منه.

اقتراح أمريكي بمشاركة إيطاليا في كأس العالم

طلبت المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استبدال إيران بمنتخب إيطاليا في كأس العالم 2026.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي لصحيفة فايننشال تايمز: "أؤكد أنني اقترحت على ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم، أنا إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي سروري رؤية الأزوري في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة. بأربعة ألقاب، يمتلكون التاريخ الذي يبرر مشاركتهم".

علم إيطاليا يثير الجدل قبل كأس العالم

فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026، وذلك للمرة الثالثة على التالي، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من البوسنة والهرسك في نهائي الملحق القاري.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

🇮🇷 Outside of Lumen Field in Seattle the Iran flag is missing from a display of World Cup Countries. Interestingly, Italy is featured on the special display. pic.twitter.com/IZyY9KizAp — Noah Riffe (@NoahRiffe) April 26, 2026

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من خارج ملعب "لومين" في سياتل، وظهرت أعلام مصر وبلجيكا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب علم منتخب إيطاليا، بينما غاب منتخب إيران.

