الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

طلائع الجيش

وادي دجلة

20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

22:00

أرسنال

النصر

21:00

أهلي جدة

530 مليون جنيه لمنتخب مصر.. زيادة تاريخية في مكافآت كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

11:01 ص 29/04/2026 تعديل في 11:18 ص

تذاكر كأس العالم 2026 تكسر حاجز 2 مليون

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، زيادة المكافآت الخاصة بكأس العالم 2026، بعد الانتقادات التي تعرضت لها البطولة قبل أقل من شهرين من انطلاقها.

بلغت قيمة مكافآت كأس العالم 2026، 871 مليون دولار على الفرق الـ 48، ووفقاً لقرار مجلس الفيفا في اجتماعه في فانكوفر، وكان الفيفا خصص سابقاً مبلغ 727 مليون دولار.

ويحصل كل منتخب مشارك في كأس العالم، على 10 ملايين دولار أمريكي بدلا من 9 ملايين دولار، و2.5 مليون دولار لتكاليف التحضير (كانت سابقًا 1.5 مليون).

ويحصل منتخب مصر على 10 ملايين دولار (530 مليون جنيه مصري)، نظير مشاركته في كأس العالم 2026.

وبرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الزيادة قبل 44 يوما من المباراة الافتتاحية بالنجاح التجاري للبطولة.

وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في بيان رسمي: "يفخر الفيفا بكونه في أفضل وضع مالي له على الإطلاق، مما يسمح لنا بتقديم دعم غير مسبوق لجميع الاتحادات الأعضاء. وهذا مثال آخر على إعادة استثمار موارد الفيفا في الرياضة".

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قيمة مكافأة بطل كأس العالم 2026، وكان المبلغ المحدد مسبقا 50 مليون دولار.

رومانسية مي عمر مع محمد سامي وميرنا جميل في فرنسا..لقطات النجوم خلال 24
ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
"هتنقذوه من إيه؟".. تعليق قوي من شبانة بشأن الخطيب والأهلي
أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء
البحرين: حان الوقت لإيجاد حلول لاستعادة السلام بعد حرب إيران
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"