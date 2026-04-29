530 مليون جنيه لمنتخب مصر.. زيادة تاريخية في مكافآت كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، زيادة المكافآت الخاصة بكأس العالم 2026، بعد الانتقادات التي تعرضت لها البطولة قبل أقل من شهرين من انطلاقها.

زيادة تاريخية في مكافآت كأس العال

بلغت قيمة مكافآت كأس العالم 2026، 871 مليون دولار على الفرق الـ 48، ووفقاً لقرار مجلس الفيفا في اجتماعه في فانكوفر، وكان الفيفا خصص سابقاً مبلغ 727 مليون دولار.

ويحصل كل منتخب مشارك في كأس العالم، على 10 ملايين دولار أمريكي بدلا من 9 ملايين دولار، و2.5 مليون دولار لتكاليف التحضير (كانت سابقًا 1.5 مليون).

ويحصل منتخب مصر على 10 ملايين دولار (530 مليون جنيه مصري)، نظير مشاركته في كأس العالم 2026.

وبرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الزيادة قبل 44 يوما من المباراة الافتتاحية بالنجاح التجاري للبطولة.

وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في بيان رسمي: "يفخر الفيفا بكونه في أفضل وضع مالي له على الإطلاق، مما يسمح لنا بتقديم دعم غير مسبوق لجميع الاتحادات الأعضاء. وهذا مثال آخر على إعادة استثمار موارد الفيفا في الرياضة".

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قيمة مكافأة بطل كأس العالم 2026، وكان المبلغ المحدد مسبقا 50 مليون دولار.

