إسرائيل.. تحذير أصفر من فيضانات مفاجئة في صحراء يهودا والبحر الميت

كتب : محمود الطوخي

02:02 م 29/04/2026

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية تحذيرا أصفر بسبب توقعات بوقوع فيضانات مفاجئة في مناطق صحراء يهودا والبحر الميت، يوم الأربعاء.

فترة سريان حالة فيضانات مفاجئة

وأوضح التقرير الرسمي أن التنبيه يبدأ من الساعة 12:00 ظهر اليوم ويستمر حتى الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه، مشيرة إلى أن من المتوقع في فترة ما بعد الظهر حدوث فيضانات مفاجئة في أنهار تلك المناطق، نتيجة تشكل خلايا مطرية محلية ستؤدي إلى هطول الأمطار في المواقع المحددة.

ما يمكن توقعه عند وقوع فيضانات مفاجئة

وأشارت الأرصاد إلى وجود احتمالات قوية لحدوث تدفق في قنوات الجداول، بالإضافة إلى إمكانية وقوع فيضانات مفاجئة داخل الأنهار، محذرة من أن هذه الحالة الجوية قد تؤدي إلى إغلاق بعض الطرق في مناطق محددة، مع احتمال تراكم الرواسب الطينية والحجرية على الطرقات المخصصة للمركبات.

إرشادات التعامل مع خطر فيضانات مفاجئة

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة توقعات الطقس بشكل مستمر والاستعداد التام لهذه الظروف، داعية إلى وجوب اتباع تعليمات المسؤولين في الميدان بكل دقة، مع تجنب دخول مجاري الأنهار أو عبورها سواء بالسيارة أو سيرا على الأقدام.

وأكدت التعليمات أنه عند الوصول إلى طريق مغمور بالمياه، يجب التوقف تماما واتباع الإشارات الصادرة من الجهات المعنية.

ونصحت الهيئة بتجنب النوم في المناطق المفتوحة داخل المواقع المصنفة ضمن المناطق الخطرة، مؤكدا أن هذه الإرشادات عامة ويجب توخي الحذر وفق أحوال الطقس الميدانية لتجنب مخاطر وقوع فيضانات مفاجئة.

