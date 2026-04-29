لماذا انسحبت الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" الآن؟ وزير الطاقة يوضح

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار بلاده الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة للسياسات الحالية والمستقبلية، مشددًا على أن الخطوة تمثل «قرارًا سياديًا وطنيًا» يحق لكل دولة اتخاذه وفق مصالحها.

وأوضح أن الإمارات تستهدف الحفاظ على قدر أكبر من المرونة وسرعة الاستجابة في إدارة سياساتها الإنتاجية، بما يمكنها من تحقيق التوازن ومواكبة تطورات سوق الطاقة العالمي.

وخلال مداخلة مع قناة "سي إن بي سي"، أشار المزروعي إلى أن توقيت القرار مدروس بعناية، مؤكدًا أنه لن يكون له تأثير كبير على الأسواق أو الأسعار في ظل الأوضاع الحالية، خاصة مع القيود المفروضة على حركة الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز جزئيًا.

اقرأ أيضًا:

كيف يؤثر خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" على أسعار النفط عالميًا؟

إخطار الشركاء وتعزيز المرونة عبر الابتكار في تصدير النفط

أضاف وزير الطاقة الإماراتي أن هذه الظروف قد تخفف من الضغوط السعرية على المنتجين، لافتًا إلى أن الإمارات أخطرت شركاءها الرئيسيين بالقرار، من بينهم السعودية وروسيا، إلى جانب منظمة "أوبك".

وأكد المزروعي أن بلاده تواصل تبني نهج استباقي قائم على الابتكار في تصدير النفط، بما يضمن الحفاظ على دورها كمورد موثوق يلبي احتياجات الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا:

الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل