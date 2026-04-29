كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلتها والتعدي عليها بالضرب بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الوزراة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 يناير الماضي، تبلغ لمركز شرطة قلين من ربة منزل بتضررها من سيدة وطالب، لقيام المتهم بالتحرش بكريمتها التي تبلغ من العمر 7 سنوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

ضبط المتهمين في واقعة التحرش بطفلة والتعدي على والدتها

كما تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تقدمت الشاكية ببلاغ جديد ضد ذات المشكو في حقهما، تتهمهما فيه بقيامهما بالتعدي عليها بالسب والتهديد، على خلفية الواقعة الأولى وما تبعها من خلافات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، مرجعين ذلك إلى اتهام الشاكية لهما في البلاغ السابق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



انفجار محول داخل شركة الكهرباء بالسبتية.. وإصابة خطيرة تنقل للمستشفى





3 منظمين و23 مشاركًا.. مفاجآت مثيرة في "حفل أكتوبر": الفتاة تستقطب الشباب





خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام مرتين؟





طُعم قاتل والضحايا بلا صوت.. ماذا حدث لـ "كلاب حدائق الأهرام"؟





