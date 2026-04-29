الداخلية تكشف تفاصيل التحرش بطفلة والتعدي على والدتها بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

02:06 م 29/04/2026 تعديل في 02:06 م

تفاصيل التحرش بطفلة والتعدي على والدتها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلتها والتعدي عليها بالضرب بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الوزراة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 يناير الماضي، تبلغ لمركز شرطة قلين من ربة منزل بتضررها من سيدة وطالب، لقيام المتهم بالتحرش بكريمتها التي تبلغ من العمر 7 سنوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

ضبط المتهمين في واقعة التحرش بطفلة والتعدي على والدتها

كما تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تقدمت الشاكية ببلاغ جديد ضد ذات المشكو في حقهما، تتهمهما فيه بقيامهما بالتعدي عليها بالسب والتهديد، على خلفية الواقعة الأولى وما تبعها من خلافات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، مرجعين ذلك إلى اتهام الشاكية لهما في البلاغ السابق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

هل تنسحب الإمارات من منظمات أخرى بعد أوبك؟
مصر مقر دائم لمشغل سوق كهرباء شرق أفريقيا
سقوط "متحرشي الدراجة النارية" بالشرقية بعد فيديو ملاحقة طفلة الحسينية
"الموت السائل".. طبيب يحذر من مشروب شائع يهدد صحتك
قبل وفاته اليوم.. ماذا قال حمدي الميرغني عن والده "معلمه الأول"؟ 
