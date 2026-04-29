أصدر المستشار أحمد أبو غدير، رئيس نيابات الوادي الجديد الكلية، قراراً عاجلاً بنقل جثمان الشاب ضحية "مشاجرة الفرافرة" إلى مشرحة مستشفى الإيمان بمحافظة أسيوط، وذلك لعرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بدقة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات.

توجيهات النيابة العامة

وشمل قرار رئيس النيابة تكليف مأمور قسم شرطة الفرافرة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل جثة المجني عليه تحت حراسة أمنية مشددة إلى مدينة أسيوط، مع ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وكتابة تقرير مفصل حول الإصابات التي أودت بحياة الشاب وملابسات وقوعها.

كواليس "مشاجرة قرية صبيح"

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم أمس الثلاثاء، حينما اندلعت مشاجرة دامية بأحد شوارع قرية "صبيح" التابعة لمركز الفرافرة، أسفرت عن إصابة الشاب "علي. إ. م" (19 عاماً – ميكانيكي سيارات) بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض.

وعلى الفور، جرى نقل الشاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفض أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته البالغة، لتبدأ الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إجراءاتها القانونية لكشف هوية الجناة وضبط السلاح المستخدم.

الإجراءات القانونية

وتواصل النيابة العامة بالوادي الجديد تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، حيث استمعت لأقوال شهود العيان، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الحادث، فيما ينتظر ذوو المتوفى انتهاء إجراءات التشريح بأسيوط لتسلم الجثمان ودفنه بمقابر أسرته.