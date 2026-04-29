أمين الفتوى يحذر من عادة "النقوط" في الأفراح

كتب : علي شبل

07:49 م 29/04/2026 تعديل في 07:51 م

الشيخ محمود الطحان

حذر الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تحول ظاهرة “النقوط” في المناسبات الاجتماعية إلى عبء أو التزام مالي يرهق الأفراد، قائلًا إنها يجب أن تظل في إطارها الشرعي القائم على الهبة والمودة والتراحم بين الناس.

وأشار أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إلى أن الخطورة تبدأ عندما تتحول النقوط من كونه تعبيرًا عن الفرحة والمشاركة إلى وسيلة للمقارنة أو التفاخر أو فرض أعباء مالية على الآخرين، مشيرًا إلى أن هذا الانحراف يخرج بالممارسة عن مقصدها الأساسي.

ولفت الطحان إلى أن الشرع لا يلزم الإنسان بمجاراة الآخرين في قيمة العطاء، ولا يجيز له أن يُرهق نفسه بالاستدانة أو التكلف لمجرد رد هدايا أو نقوط.

وأضاف أن الهدايا تُقدَّر بقيمتها المعنوية لا المادية، وأن الأصل هو الإخلاص في النية، لا التفاخر أو إظهار القدرة المالية، لافتًا إلى أن الإسلام نهى عن التكلف وأكد مبدأ التيسير ورفع الحرج عن الناس.

وشدد على أن تحويل “النقوط” إلى التزام اجتماعي ضاغط أو وسيلة لإثبات المكانة الاجتماعية يعد انحرافًا عن مقصده الشرعي، داعيًا إلى العودة للعادات البسيطة التي تقوم على المحبة دون إثقال أو إلزام.

وختم أمين الفتوى، مؤكداً أن الحفاظ على هذه العادات في إطارها الصحيح يعزز روح التكافل الحقيقي بين الناس، بعيدًا عن الديون والضغوط والمظاهر.

دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى الشيخ محمود الطحان

"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
تقلل خطر السرطان.. 5 أطعمة تتفوق على السبانخ في مضادات الأكسدة
أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
ترامب يعلق على انسحاب الإمارات من أوبك.. ماذا قال؟

