يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحدث الأكبر في عالم الساحرة المستديرة وهي بطولة كأس العالم لعام 2026 والتي ستقام لأول مرة في التاريخ بتنظيم ثلاث دول مختلفة وهم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً.



ومن اقتراب انطلاق كأس العالم، يدرس الاتحاد الدولي إدخال مجموعة من القواعد الجديدة تهدف إلى الحد من اعتراضات اللاعبين وضمان الالتزام بالسلوك الرياضي خلال المسابقة العالمية.



مقترحات الفيفا للطرد الفوري في مونديال 2026



وشهد اجتماع الفيفا اليوم الأربعاء، تقديم مقترح جديد بشأن إمكانية إشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر لأي لاعب يقوم بتصرفات معينة أثناء المشادات مع المنافسين أو عند الاعتراض على قرارات الحكام.



بحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية فإن أبرز الاقتراحات اليوم تمثلت في منح بطاقة حمراء فورية لأي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء مواجهة أحد الخصوم، وذلك بهدف منع محاولات اللاعبين التواصل بشكل سري، بجانب تفادي قراءة الشفاه أو ما يقال خلال اللحظات المتوترة داخل الملعب.



طرد فوري بسبب الاحتجاج



كما تتضمن التعديلات المقترحة، طرد أي لاعب يغادر أرضية الملعب احتجاجاً على قرارات الحكم، بهدف دعم هيبة الحكام والحد من مظاهر الاعتراض التي تؤثر على سير المباراة أو تسيء لروح المنافسة.

