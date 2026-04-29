حصد محمد صلاح، نجم ليفربول، جائزة جديدة خلال شهر أبريل، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مواجهة كريستال بالاس السبت الماضي.

وتُوج صلاح، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب في الشهر داخل ليفربول، بعد الأداء القوي الذي قدمه مع الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي.

وشارك ليفربول خلال أبريل في ثلاث مباريات، نجح خلالها في تحقيق الفوز على فولهام بنتيجة 2-0، ثم التفوق على إيفرتون بنتيجة 2-1، قبل أن يواصل انتصاراته بالفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1.

وسجل صلاح هدفًا في شباك فولهام، كما أحرز هدفًا آخر أمام إيفرتون، ليؤكد دوره المؤثر في نتائج فريقه خلال الشهر، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

