الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

أهلي جدة

رغم الإصابة.. محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل في ليفربول خلال أبريل

كتب : محمد عبد الهادي

07:41 م 29/04/2026

محمد صلاح

حصد محمد صلاح، نجم ليفربول، جائزة جديدة خلال شهر أبريل، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مواجهة كريستال بالاس السبت الماضي.

وتُوج صلاح، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب في الشهر داخل ليفربول، بعد الأداء القوي الذي قدمه مع الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي.

وشارك ليفربول خلال أبريل في ثلاث مباريات، نجح خلالها في تحقيق الفوز على فولهام بنتيجة 2-0، ثم التفوق على إيفرتون بنتيجة 2-1، قبل أن يواصل انتصاراته بالفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1.

وسجل صلاح هدفًا في شباك فولهام، كما أحرز هدفًا آخر أمام إيفرتون، ليؤكد دوره المؤثر في نتائج فريقه خلال الشهر، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وزير العدل: استحداث إدارة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة في القانون الجديد
مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي
بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"