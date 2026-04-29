الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

حركة جنونية.. مصارع مصري يشغل الأضواء في بطولة أفريقيا

كتب : هند عواد

01:47 م 29/04/2026 تعديل في 02:18 م

عبدالله حسونة

خلال الساعات الماضية، تصدر لاعب المصارعة المصري، عبدالله حسونة، العناوين الإخبارية، ليس فقط بتتويجه ببطولة أفريقيا، بل للقطة هجوم معاكس قام بها خلال البطولة.

مصارع مصري يخطف الأنظار في بطولة أفريقيا

نشر الحساب الرسمي لاتحاد المصارعة العالمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لعبدالله حسونة لحظة تنفيذه هجوم معاكس، وعلق: "عبد الله حسونة، الشاب البالغ من العمر 16 عامًا (مصر)، يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد أكثر من 11 مليون شخص هجمته المضادة المذهلة الجنونية، أحسنت يا عبد الله حسونة! متحمسون لرؤية ما سيقدمه لاحقًا".

وتستضيف مصر بطولة أفريقيا للمصارعة، في الصالة المغطاة بإستاد برج العرب، وتستمر حتى يوم 5 مايو المقبل، بمشاركة 31 دولة.

وتوج عبدالله حسونة ببطولة أفريقيا للمصارعة للناشئين، ويستعد للمشاركة في بطولة العالم تحت 17 عاما.

اقرأ أيضًا:

"لا يُصدق ولم أرَ مثله".. لاعب ليفربول يكشف ما فعله محمد صلاح معه

تحذير شديد اللهجة.. تفاصيل جلسة وليد صلاح الدين وإمام عاشور قبل القمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبدالله حسونة الاتحاد الدولي للمصارعة بطولة أفريقيا للمصارعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كارثة بيئية تهدد إسرائيل.. ماذا يحدث في البحر المتوسط؟
شئون عربية و دولية

كارثة بيئية تهدد إسرائيل.. ماذا يحدث في البحر المتوسط؟
استثناءات وتسهيلات.. أبرز التعديلات المقترحة على التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

استثناءات وتسهيلات.. أبرز التعديلات المقترحة على التصالح في مخالفات البناء
بينهم مصري.. الإمارات تضبط شبكة لتجارة المخدرات
شئون عربية و دولية

بينهم مصري.. الإمارات تضبط شبكة لتجارة المخدرات
الكشف بـ 150 جنيها.. سقوط منتحل صفة طبيب تغذية في كفر الشيخ - صور
أخبار المحافظات

الكشف بـ 150 جنيها.. سقوط منتحل صفة طبيب تغذية في كفر الشيخ - صور

بعد اختفاء "التوست البني" من الأسواق.. ماذا يأكل مرضى السكري؟
نصائح طبية

بعد اختفاء "التوست البني" من الأسواق.. ماذا يأكل مرضى السكري؟

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"