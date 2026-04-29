خلال الساعات الماضية، تصدر لاعب المصارعة المصري، عبدالله حسونة، العناوين الإخبارية، ليس فقط بتتويجه ببطولة أفريقيا، بل للقطة هجوم معاكس قام بها خلال البطولة.

مصارع مصري يخطف الأنظار في بطولة أفريقيا

نشر الحساب الرسمي لاتحاد المصارعة العالمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لعبدالله حسونة لحظة تنفيذه هجوم معاكس، وعلق: "عبد الله حسونة، الشاب البالغ من العمر 16 عامًا (مصر)، يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد أكثر من 11 مليون شخص هجمته المضادة المذهلة الجنونية، أحسنت يا عبد الله حسونة! متحمسون لرؤية ما سيقدمه لاحقًا".

وتستضيف مصر بطولة أفريقيا للمصارعة، في الصالة المغطاة بإستاد برج العرب، وتستمر حتى يوم 5 مايو المقبل، بمشاركة 31 دولة.

وتوج عبدالله حسونة ببطولة أفريقيا للمصارعة للناشئين، ويستعد للمشاركة في بطولة العالم تحت 17 عاما.

