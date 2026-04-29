إعلان

بالتفاصيل.. وزير العدل: قانون الأسرة يقر إدراج لغة الإشارة في الزواج والطلاق

كتب : أحمد العش

08:22 م 29/04/2026

المستشار محمود الشريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لم يغفل مراعاة حقوق ذوي الإعاقة، إذ نص على إدراج لغة الإشارة ضمن مفهوم الإيجاب والقبول في عقد الزواج والطلاق، بما يضمن تمكين ذوي الإعاقة من التعبير عن إرادتهم القانونية بشكل كامل وواضح.

حماية حقوق ذوي الإعاقة

أوضح وزير العدل، في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لما نص عليه الدستور في المادة (81) التي تكفل حماية حقوق ذوي الإعاقة وضمان ممارستهم لكافة حقوقهم دون تمييز، مشيرًا إلى أن القانون يرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة القانونية.

وأضاف أن إدراج لغة الإشارة في الإجراءات المتعلقة بعقود الزواج والطلاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الفعالة في المعاملات القانونية، بما يتوافق مع التطورات الحديثة في منظومة العدالة.

وأكد المستشار محمود الشريف، أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة تشريعية شاملة وعادلة تراعي جميع الفئات، وتحقق التوازن بين المتطلبات القانونية والبعد الإنساني والاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمود الشريف وزير العدل قانون الأسرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

