إعلان

قتل سائق بالسم.. إحالة أوراق تاجر خضروات في الإسكندرية للمفتي

كتب : محمد عامر , محمد البدري

08:25 م 29/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بإحالة أوراق تاجر خضراوات إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل شخص لسرقته.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد رشاد عبد الرحمن، والمستشار محمود سلامة شرف الدين، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير المحكمة فايز القطعاني.

تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية رقم 31512 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا بالعثور على جثمان المجني عليه في حالة تعفن بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "م.م.ع" تاجر خضروات عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه "م.ث.ع" سائق، لسرقة مركبة التروسيكل الخاصة به، لمروره بضائقة مالية.

سم قاتل في الطعام

ووفقًا لأوراق القضية، استدرج المتهم المجني عليه بمكان نائي مظلم عن أعين الرقباء بطريق عمومي، معدا لذلك الغرض طعام يحوي بداخله على سم وقدمه خلال سيره بصحبة المجني عليه أثناء قيادته دراجة نارية "تروسيكل".

المتهم خنق المجني عليه بحبل

وظهرت علامات الإعياء على المجني عليه وتنحي بالمركبة جانبًا فألقاه المتهم على الأرض وسط منطقة حشائش، وأمسك بحبل عثر عليه بالمركبة وطوق به عنقه وأخذ يطبق عليها حتى أيقن أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسرق المركبة وفرًا هاربًا قبل أن يلقى القبض عليه.

يشار إلى أن المتهم أحيلت أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية في واقعة مماثلة حملت رقم 31511 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إذ قتل شخص آخر بذات الطريقة لسرقته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حوادث الإسكندرية محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية جريمة قتل جثة

إعلان

إعلان

