صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقع "أكسيوس"، بأن الحصار البحري المفروض على إيران يُعد أكثر فعالية من عمليات القصف الجوي، مؤكدا أن الوضع "سيزداد سوءا" بالنسبة لطهران في المرحلة المقبلة.

فعالية الحصار البحري

شدد ترامب، اليوم الأربعاء، على أن الإدارة الأمريكية ستبقي هذا الحصار "قائما" ولن ترفعه حتى توافق السلطات الإيرانية على إبرام اتفاق شامل يُعالج كافة المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي لضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا تحت أي ظرف.

ضغوط اقتصادية وطلبات تسوية

كشف الرئيس الأمريكي، أن الجانب الإيراني يُبدي رغبة واضحة في الوصول إلى "تسوية سياسية"، ويسعى بشكل حثيث لرفع الحصار المفروض عليه إلا أنه أكد رفضه القاطع لهذا المطلب في الوقت الحالي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الضغوط هو "تجريد إيران من طموحاتها النووية بشكل نهائي"، موضحا أن سياسة الحصار تُحقق نتائج ملموسة في دفع النظام الإيراني نحو خيارات صعبة للنجاة من الأزمة الراهنة.

تدهور البنية التحتية النفطية

وصف ترامب، الحالة التي وصلت إليها قطاعات الطاقة في إيران بـ"الخطيرة"، مشيرا إلى أن مخازن النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية تقترب من "مرحلة الانفجار" نتيجة توقف عمليات التصدير بشكل كامل

وأوضح دونالد ترامب، أن تكدس النفط وعدم القدرة على تصريفه للأسواق العالمية خلق "ضغطا هائلا" على البنية التحتية الإيرانية، وهو ما يعتبره دليلا إضافيا على نجاح استراتيجية الخنق الاقتصادي التي تتبعها واشنطن كبديل للمواجهة العسكرية التقليدية الواسعة.