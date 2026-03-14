مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. أوتوهو 1-0 الزمالك.. الهدف الأول لصاحب الأرض

كتب : هند عواد

03:00 م 14/03/2026 تعديل في 03:18 م

أحمد ربيع قبل مباراة الزمالك وأوتوهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زوار مواقع مصراوي انتظروا تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة أوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة – أحمد فتوح

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – عدي الدباغ

تفاصيل مباراة الزمالك وأوتوهو

إلى أحداث اللقاء:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: خطأ ضد شيكو بانزا

الدقيقة 8: رمية تماس لصالح أوتوهو

الدقيقة 10: ركنية لصالح الزمالك.. نفذها محمد شحاتة

الدقيقة 11: ركنية لصالح الزمالك.. نفذها أحمد فتوح

الدقيقة 13: الهدف الأول لصالح أوتوهو عن طريق تشارليز

الزمالك أوتوهو الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

دراما و تليفزيون

حوادث وقضايا

رمضان ستايل

حوادث وقضايا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

