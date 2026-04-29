إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل

كتب : مصطفى الشاعر

07:13 م 29/04/2026

نتنياهو و ترامب

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، نفى فيه كافة التقارير التي تحدثت عن اعتزام بنيامين نتنياهو، التوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نفي رسمي للزيارة المرتقبة

أوضح البيان، أنه "لا توجد خطط حالية لهذا السفر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن التواصل بين الطرفين "مستمر ولم ينقطع"، حيث يجري نتنياهو مشاورات وتنسيقات دورية ومكثفة مع صديقه الرئيس ترامب لمناقشة الملفات الراهنة.

تكهنات إعلامية حول الملفات الشائكة

جاء هذا النفي بعد أن تداولت العديد من وسائل الإعلام العالمية والعبرية ومن بينها صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنباءً مؤكدة حول اجتماع مرتقب بين القائدين في واشنطن الأسبوع القادم.

وأشارت تلك التقارير، إلى أن الزيارة كانت تهدف بالأساس إلى دفع محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان، وبحث سُبل التنسيق المشترك حيال السياسة المستقبلية الواجب اتباعها تجاه الملف الإيراني وتطورات المنطقة.

موقف البيت الأبيض وتصريحات ترامب

كان الرئيس دونالد ترامب، قد مهد لهذه الأنباء خلال تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، حينما أعلن عن تطلعه لاستقبال رئيس حكومة الإسرائيلي والرئيس اللبناني جوزيف عون في المستقبل القريب لبحث آفاق التهدئة والاستقرار.

وعلى الرغم من تأكيدات ترامب على أهمية هذا "اللقاء الثلاثي"، إلا أنه لم يحدد موعدا زمنيا دقيقا لإتمامه، وهو ما ترك الباب مفتوحا أمام التكهنات الصحفية قبل أن يحسم مكتب نتنياهو الجدل بشأن توقيت الزيارة.

إسرائيل أمريكا حرب إيران نتنياهو دونالد ترامب

