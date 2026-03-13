واصل الدولي المصري محمد عبد المنعم الغياب عن قائمة فريق نيس، قبل مواجهة أنجيه المرتقبة ضمن منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2025-2026.

موقف عبد المنعم من مشاركته في مباراة نيس القادمة

ولم يضم المدير الفني لنيس محمد عبد المنعم إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أنجيه مساء غد السبت، ليستمر غيابه عن المباريات الرسمية رغم عودته مؤخرا إلى التدريبات ومشاركته في مباراة ودية.

وكان المدافع المصري قد غاب أيضا عن مواجهة رين الماضية، قبل أن يتواصل استبعاده من قائمة الفريق للمباراة المقبلة.

موعد مباراة نيس القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة أنجيه ونيس في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، على ملعب رايموند كوبا، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الفرنسي.

جدول ترتيب تيس في الدوري

ويدخل نيس اللقاء وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل أنجيه المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

وكان نيس قد تعرض لخسارة قاسية في مباراته الأخيرة أمام رين بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي.